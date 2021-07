Ekpe Udoh firmerà un biennale con la Virtus Bologna

Manca ormai solo l’annuncio per l’approdo di Ekpe Udoh alla Virtus Bologna. Secondo Aris Barkas di Eurohoops, sarebbe già stato trovato un accordo tra le parti per un contratto biennale.

Done deal for a 2-year contract between @Virtusbo and Ekpe Udoh.

The Italians are once again prime contenders for the #7DAYSEuroCup and a future #EuroLeague spot https://t.co/GHPJqZa28m

