Ekpe Udoh, l’esito degli esami al ginocchio: previsto un lungo stop

Sono arrivati poco fa gli esiti degli esami fatti nelle scorse ore sul ginocchio sinistro di Ekpe Udoh. Il centro nigeriano della Virtus Bologna era uscito in barella nel secondo quarto della gara di ieri sera contro Tortona in Supercoppa. Le condizioni di Udoh avevano subito preoccupato molto i tifosi bianconeri e non solo, mentre Sergio Scariolo aveva criticato apertamente gli adesivi in campo, individuati come causa dell’infortunio.

Secondo quanto comunicato dalla Virtus Bologna, Udoh ha riportato una lesione completa del tendine rotuleo sinistro e dovrà quindi operarsi. I tempi di recupero si prevedono molto lunghi, ma verranno comunicati solo dopo l’intervento. Questo il comunicato bianconero:

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che questa mattina Ekpe Udoh si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione completa al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il giocatore dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico che sarà programmato nei prossimi giorni. I tempi di recupero saranno comunicati solamente dopo l’intervento.

La Virtus avrebbe comunque iniziato già a sondare il terreno per un possibile sostituto, il primo nome circolato è quello di Jordan Bell.

Foto: Virtus Bologna