Ekpe Udoh torna in campo a 15 mesi dall’infortunio con la Virtus

Ekpe Udoh ha trovato una nuova squadra, a 15 mesi di distanza dal brutto infortunio al ginocchio subito nella sua prima partita con la Virtus Bologna l’anno scorso. Il centro nigeriano, un tempo uno dei migliori giocatori di EuroLega, è stato fermo oltre un anno per la rottura del legamento crociato e ora, a 35 anni, ha firmato con gli Shimane Susanoo Magic nel campionato giapponese.

Non è la prima volta che Udoh si trasferisce in Asia: prima della Virtus infatti era stato per due stagioni in Cina, a Pechino.