Elfrid Payton firma un annuale con i Phoenix Suns

Dopo aver trascorso l’ultimo anno a New York, il playmaker Elfrid Payton si accorda con i Phoenix Suns per un contratto annuale.

Per Payton si tratta di un ritorno ai Suns, dato che nel 2018 gli Orlando Magic lo cedettero a Phoenix in cambio di una seconda scelta al draft. Nella sua prima esperienza in Arizona, Payton giocò 19 partite mettendo a segno 11.8 punti e 6.2 assist di media a gara. L’ultima stagione nella Grande Mela ha fatto registrare le seguenti medie: 10.2 punti, 3.2 assist e 3.4 rimbalzi in poco meno di 24 minuti.

Free agent guard Elfrid Payton has agreed to a one-year deal with the Phoenix Suns, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 10, 2021