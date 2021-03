Elgin Baylor, leggenda dei Los Angeles Lakers, si è spento a 86 anni

È un giorno di lutto per la NBA, il basket e in particolare i Los Angeles Lakers: la squadra giallo-viola poco fa ha annunciato il decesso di Elgin Baylor, leggenda della franchigia con la quale giocò dal 1958 al 1971 e che un paio d’anni fa gli aveva dedicato una statua fuori dallo Staples Center.

Baylor aveva 86 anni e sarebbe morto per cause naturali, come scritto nel comunicato dei Lakers. Durante la sua carriera, il classe 1934 non ha mai vinto un titolo, ma è stato 11 volte All Star e 10 volte nel First Team All-NBA, il suo numero 22 è appesa al soffitto dello Staples Center e dal 1977 Baylor è nella Hall of Fame.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.