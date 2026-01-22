Elisée Assui verso la NCAA con uno stipendio monstre: Varese si prepara all’addio in estate

La Openjobmetis Varese si trova già a pianificare la prossima stagione in vista di un probabile addio importante: quello di Elisée Assui. Il giovane talento azzurro, utilizzato con sempre maggiore continuità durante la stagione in corso, sembra ormai infatti certo di trasferirsi oltreoceano dopo aver attirato l’attenzione di diverse università statunitensi già la scorsa estate.

Assui, classe 2006, ha visto il proprio ruolo nel roster biancorosso crescere significativamente rispetto alla stagione precedente e al momento sta avendo medie di 4.4 punti e 4.6 rimbalzi in LBA, giocando oltre 22′ a partita. Secondo quanto emerso, sono almeno quattro le squadre NCAA che hanno avanzato proposte concrete per assicurarsi le prestazioni del giovane giocatore. Tra queste, George Washington University è considerata in prima fila dopo la presenza di scout a Masnago lo scorso dicembre, un’altra università in lizza sarebbe Virginia Tech, che era già stata sul giocatore la scorsa estate.

Trattenere i giovani per le squadre europee sta diventando sempre più difficile per via delle grandi capacità economiche degli atenei americani. Le cifre di cui si parla si aggiurano intorno al milione di dollari, come riportato da La Prealpina, di gran lunga superiore rispetto a quanto Assui guadagna oggi in Serie A. Questa differenza economica, circa dieci volte il suo attuale stipendio, rende difficile per la società e per il giocatore rinunciare all’opportunità che è anche un’esperienza di vita singolare.

Varese è al corrente della situazione e, nonostante Assui resti a disposizione per il prosieguo della stagione in corso, ha iniziato ad esplorare il mercato per trovare un sostituto adeguato qualora l’addio dovesse concretizzarsi al termine della stagione. Tra i profili monitorati ci sono diversi giocatori italiani già presenti in Serie A, con esperienza consolidata: Giovanni Veronesi della Vanoli Cremona, Federico Miaschi di Treviso e Alvise Sarto della Fortitudo Bologna.