Elon Musk ha regalato la spunta blu su Twitter a LeBron James

Da qualche giorno la spunta blu su Twitter è diventata a pagamento. Il simbolo che contrassegna gli account ufficiali sul social network diventato di proprietà di Elon Musk, infatti, adesso costa 8 dollari al mese.

Diverse celebrità hanno dichiarato di non voler pagare questa cifra, chiaramente non per una questione economica ma di principio. Musk, però, ha spiegato che sarà lui “a pagare” per rendere verificati alcuni account. Fra questi sembra esserci quello di LeBron James: a fianco al nome di LBJ, infatti, è ricomparsa la spunta blu.

Il profilo ufficiale della NBA e quello di altre star come Curry o Durant, invece, sono tornati a essere “comuni”. Vedremo se Musk vorrà fare un regalino anche a loro nei prossimi giorni.