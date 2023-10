Embiid a Team USA? L’opinione di Victor Wembanyama a riguardo

Nei giorni scorsi Joel Embiid ha ufficializzato la scelta di giocare per Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il centro dei Sixers, che ha un triplo passaporto, poteva scegliere tra USA, Francia e il suo Camerun. Le prime due Nazionali sono già qualificate ai Giochi, mentre il Camerun (con il quale Embiid non ha mai giocato da professionista) dovrà passare dal Preolimpico. La decisione di Embiid ha sicuramente scatenato diverse polemiche: nonostante il giocatore sia cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti (vive lì da quando aveva 16 anni), in molti ci hanno visto l’intraprendere la strada più semplice.

Victor Wembanyama, che con Embiid avrebbe probabilmente condiviso il frontcourt qualora avesse scelto la Francia, ha detto la sua al termine dello scrimmage interno di ieri dei San Antonio Spurs. Il talento francese, prima chiamata assoluta all’ultimo Draft, ha tagliato corto ma soprattutto si è detto dispiaciuto per il Camerun.

“Non ho davvero un’opinione sulla questione. Mi dispiace solo per il Camerun” ha detto Wembanyama.