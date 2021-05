Il candidato MVP dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, sta vivendo una stagione eccezionale poiché la sua squadra è attualmente in cima alla Eastern Conference. Embiid ha recentemente parlato di ciò che gli è passato per la testa quando è atterrato goffamente sulla gamba sinistra il 12 marzo e si è seriamente fatto male, tanto da pensare di dover porre fine alla sua stagione NBA a causa del suo infortunio al ginocchio:

“Non appena sono caduto, la prima cosa a cui penso è: ‘La mia stagione è finita’ “, ha detto Embiid, tramite Ramona Shelburne di ESPN. “Basta possibilità di vincere l’anello. Addio MVP. E addio anche Difensive Player of the Year”.

Per fortuna, è finito per essere solo una contusione al ginocchio e la star dei Sixers ha saltato solamente 10 partite. A ripensarci però Embiid ci sta ancora molto male:

“Ero tipo ‘Perché deve sempre succedere a me?’ “, Ha ricordato Embiid. “Ci vado sempre così vicino e poi deve sempre succedere qualcosa che rovina tutto!”.

Fortunatamente le cose sono andate per il meglio e il fenomeno dei Philadelphia 76ers si è ripreso e potrà dominare in post come solo lui sa fare durante tutti i playoff. E pace se Embiid non vincerà l’MVP della regular season, un anello è più importante, ma anche la salute del suo ginocchio e il fatto che l’infortunio non abbia posto fine alla sua stagione NBA.

