Embiid ha preso con filosofia la vittoria dell’MVP da parte di Nikola Jokic

Nonostante un’altra stagione regolare di altissimo profilo che ha portato Joel Embiid a essere un serissimo candidato all’MVP, il trofeo non ha preso la strada del giocatore dei Philadelphia 76ers ma quella di casa Nikola Jokic. Joel Embiid è finito ancora una volta al secondo posto nella corsa al premio Maurice Podoloff.

Alla star dei Sixers è stato chiesto cosa ne pensasse di questa notizia dopo la sconfitta in Gara 5 contro i Miami Heat. Embiid sembrava aver accettato il suo destino tutto sommato di buon grado, quasi rassegnato.

“Lo sapevo da settimane, anche probabilmente due settimane prima della fine della stagione regolare, dopo quelle partite contro Denver e Milwaukee… Sapevo che non sarebbe successo”, ha ammesso la star dei Sixers.

“Ovviamente, congratulazioni a Nikola, se lo è meritato, ha fatto una stagione fantastica. Non c’è giusto o sbagliato, c’erano molti candidati. Sarebbe potuta andare in entrambi i modi. Certo, se non è bastato questo, non saprei cosa dovrò fare per poter vincere l’MVP…”.