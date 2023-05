Emilia Romagna, il maltempo ferma anche il basket

Molte zone dell’Emilia Romagna sono in ginocchio a causa del maltempo. Le copiose piogge di questi giorni hanno portato fiumi e torrenti a straripare, diversi allagamenti, tante persone sfollate e purtroppo anche sei vittime, sperando che il bilancio non si aggravi ulteriormente nelle prossime ore.

Si ferma anche il mondo del basket, per non intralciare i soccorsi e soprattutto garantire l’incolumità di tesserati e spettatori. In A2 rinviate le gare 3 e 4 della serie fra Rimini e Treviglio. I due match si giocheranno venerdì 19 Maggio alle 20,30 e domenica 21 Maggio alle 18 al palasport Flaminio.

Rinviata anche la sfida tra Forlì e Chiusi, prevista ieri, per la quale però è stata ancora stabilita ufficialmente una data di recupero. Probabile che il secondo atto della serie, che vede i romagnoli avanti 1-0, si disputi venerdì alla UniEuro Arena e che di conseguenza anche gara 3 e l’eventuale quarta slittino in avanti.

Al momento confermate, ma la situazione è in continuo aggiornamento, le sfide fra Cento e Fortitudo Bologna (gara 2 questa sera alle 20,30) e Piacenza – Pistoia (gara 3 domani).

In Serie B rinviata gara 2 delle semifinali playoff tra Faenza e Ruvo di Puglia (Blacks avanti 1-0) che si sarebbe dovuta giocare ieri, così come sono sospese le serie che vedono coinvolte le due squadre di Imola, Andrea Costa e Virtus, impegnate rispettivamente con Fiorenzuola e Ancona negli spareggi per la permanenza nella prossima B d’Eccellenza. Anche qui si è giocata gara 1 e si riprenderà da gara 2 non appena ci saranno di nuovo le condizioni per giocare (e soprattutto raggiungere gli impianti) in sicurezza.

Tanti rinvii anche nelle categorie regionali e giovanili, nonché per un raduno organizzato dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna per gli under 14. Annullato anche il Gran Premio di Formula 1 in programma nel weekend a Imola.

Ozzano – Luiss venerdì 19 Maggio.