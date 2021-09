Emmanuel Mudiay, subito show alla seconda partita in Lituania

Emmanuel Mudiay è stato il più grande colpo dell’estate dello Zalgiris Kaunas e una delle novità più importanti della stagione di Eurolega che sta per iniziare. L’americano, con un passato in NBA tra Nuggets, Knicks e Jazz, aveva esordito un po’ così così in campionato, segnando 8 punti con 1/7 dal campo qualche giorno fa nel successo sullo Jonava.

Completamente diverso l’approccio visto stasera, nella seconda partita di campionato dello Zalgiris. Mudiay ha segnato la bellezza di 32 punti, con i biancoverdi che sono riusciti a vincere 105-100 solo dopo due supplementari contro l’Akytaus Dzukija. L’americano ha aggiunto anche 6 rimbalzi e 6 assist, più il canestro che è valso il secondo OT dopo aver rubato palla.

Final score: Dzukija – Zalgiris 101-105. Finally! ✌️@emmanuelmudiay led the way in 50 minutes battle with 32 points, 6 rebounds and 6 assists! pic.twitter.com/s6TpOjQ0Pz — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 23, 2021

Foto: Zalgiris Kaunas