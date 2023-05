Enes Freedom GODE per lo sweep subito dai Lakers di LeBron James

LeBron James è odiato da moltissimi sin da quando è entrato in scena come uno dei migliori diciottenni ad aver mai giocato in ‘NBA nel lontano 2003, ma non si può fare a meno di ammettere che è, davvero, uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. Per lo meno, è una garanzia che James non mollerà mai, dando il massimo ogni volta che è in campo. E in gara-4 delle finali della Western Conference 2023 contro i Denver Nuggets, LeBron James ha fatto tutto il possibile per prolungare la vita ai playoff dei Los Angeles Lakers, anche se questo non interessa a Enes Freedom.

Il turco, che in precedenza si chiamava Kanter, è uno degli hater generazionali di James poiché ha preso in giro il King dopo essere stato oggetto di uno sweep da parte della franchigia del Colorado per la prima volta nella sua carriera.

Pubblicando sul suo account Twitter ufficiale, Freedom ha chiarito i suoi pensieri riguardo alle carenze di LeBron James e dei Lakers nei playoff contro i Nuggets.

“👑”🧹 — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) May 23, 2023

Enes Freedom non è stato timido in passato nell’insultare LeBron James per essere un ipocrita, poiché l’ex centro NBA è diventato sempre più esplicito riguardo alle sue convinzioni politiche. Freedom ha denunciato l’affiliazione di James con Nike, poiché si dice che il marchio di calzature e lifestyle sfrutti il lavoro degli schiavi in presunte fabbriche in Cina e, secondo lui, il King dovrebbe dirlo a tutto il mondo, denunciando gli atti criminali.

