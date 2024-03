Enes Kanter attacca LeBron James nella serata del record dei 40K punti

Enes Kanter non si dà pace, anche nella serata del raggiungimento dei 40.000 punti in carriera da parte di LeBron James, l’ex centro NBA ha deciso di attaccare la superstar dei Los Angeles Lakers. Da anni Kanter, che nel frattempo ha preso cittadinanza americana cambiando cognome in Freedom, critica James in quanto volto di Nike e quindi con tanti affari in Cina. L’ex giocatore di Jazz, Thunder, Blazers e Celtics si è sempre fatto paladino della giustizia contro i regimi autoritari: dopo aver criticato la Turchia di Erdogan, e per questo rischiato grosso venendo considerato alla stregua di un terrorista, ha fatto lo stesso con la Cina di Xi Jinping.

Così, mentre LeBron raggiungeva un traguardo storico nella storia NBA, Enes Freedom twittava: “Integrità > 40.000 punti”. Riferimento diretto al fatto che James abbia chiuso un occhio sulle violazioni dei diritti umani che vengono perpetrate in vari luoghi del mondo, tra cui appunto la Cina, per non intaccare i propri affari economici e gli sponsor.

Integrity > 40,000 points — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) March 3, 2024

Freedom rimane free agent, la sua ultima partita da professionista risale al 2022 con Boston. Sicuramente strano visti i soli 31 anni: il giocatore ha più volte additato questa sua incapacità di trovare una squadra proprio al fatto di essere un personaggio scomodo per la NBA.