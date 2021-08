Enes Kanter dà dell’ignorante a Van Gundy per un commento sulle donne sotto l’Islam

Piccolo diverbio social tra Enes Kanter e Stan Van Gundy riguardo i fatti che stanno accadendo negli ultimi giorni in Aghanistan.

Il problema è sorto quando coach Van Gundy, su Twitter, ha definito un ossimoro che le donne possono avere dei diritti all’interno della legge islamica. La risposta di Kanter, sempre in prima linea quando accadono fatti del genere, non si è fatta attendere. Il lungo dei Celtics non ha usato mezzi termini definendo il commento di Van Gundy come “una cosa da stupidi ignoranti”. Aggiungendo, inoltre, che un vero ossimoro è l’ex coach dei Magic che allena una squadra di basket.

Kanter ci è andato giù pesante, ma in chiusura ha invitato Van Gundy, “visto che ora hai tanto tempo libero a disposizione”, a studiare per evitare di fare commenti di questo genere in futuro.

Stan Van Gundy ha poi rimosso il tweet originale.