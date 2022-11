Enes Kanter farà causa alla NBA

Enes Kanter è attualmente senza squadra. Dopo una lunga militanza in NBA, il centro turco è rimasto free agent.

Secondo lui, la colpa sarebbe della stessa NBA. Kanter, che ha cambiato il suo nome in Freedom, ritiene di essere stato ostracizzato perché il suo attivismo nell’opposizione al premier turco Erdogan viene ritenuto scomodo.

Per questo motivo si sarebbe deciso a fare causa alla NBA stessa, come ha rivelato in un’intervista a Fox.

In questi ultimi mesi ho tenuto conferenze in vari eventi, è stato un periodo molto intenso. Ma quando avrò finito con questi impegni, non vedo l’ora di fare causa alla NBA. Ne ho già parlato con i miei legali, mi hanno assicurato che ci sono tutti gli estremi per portare la NBA in tribunale.

Vedremo se Kanter darà seguito alle sue parole ed eventualmente quale sarà la decisione dei giudici per una sentenza che, in ogni caso, avrebbe una portato storica.