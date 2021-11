Enes Kanter furibondo con Joe Biden: “Fai ciò che hai promesso al mondo”

Enes Kanter non è un grandissimo fan di Joe Biden, nonostante il mondo NBA abbia accolto il Potus come il salvatore della Democrazia circa un anno fa. Recentemente il turco ha avuto dei problemi con l’NBA e il governo americano per aver raccontato ciò che stava accadendo in Tibet.

Il giocatore dei Boston Celtics non è uno che si fa mettere i piedi in testa e questa notte ha riportato un altro tweet sulla situazione Cina-Tibet. In questo caso però Kanter ha attaccato direttamente il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, su Twitter:

President @JoeBiden & Dictator

Xi Jinping are scheduled to speak@POTUS

Stop playing games with bullies &

do what you promised to the world!

Prioritize Human Rights!

Will @JoeBiden ask about Uyghur Genocide or assault on Tibetans & HK?

Or will they pat each other on the back? pic.twitter.com/kKwVNmb9ce

— Enes Kanter (@EnesKanter) November 14, 2021