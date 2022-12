Ennesimo ventello di Paolo Banchero ma Orlando non vince MAI

Anche questa notte Paolo Banchero ha pareggiato o superato quota 20 punti ma anche questa notte Orlando ha perso. Nulla da fare per la franchigia della Florida ma ormai ha perso qualsiasi speranza di playoff e siamo solo all’1 dicembre…

Banchero ha chiuso con 20 punti, 5 assist e 2 rimbalzi nella sconfitta di Orlando, tirando non benissimo dal campo, 6 su 14, e male da tre, 1 su 4. Forze queste percentuali non hanno aiutato però c’è anche da dire che i Magic giocano male e spesso in difesa sono un burro, per non dire peggio.

Il top scorer di Orlando però non è stato il ragazzo italo-americano ma il tedesco Franz Wagner, probabilmente il migliore dei Magic in questo inizio di stagione per continuità e prestazioni messe insieme.

Dalla parte opposta, quella di Atlanta, a fare la differenza ci hanno pensato Trae Young (30 punti) e Dejounte Murray (27 punti). In generale gli Hawks si sono dimostrati più pronti e forti di Orlando, che ora ha solo quella speranza: Victor Wembanyama.

Stiamo a vedere se nelle prossime settimane la situazione migliorerà oppure davvero la speranza di pescare il francese sarà l’unico obiettivo della franchigia della Florida.

