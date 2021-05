Ergin Ataman: “Basket europeo molto meglio della NBA, magari ora assumeranno coach europei…”

Ergin Ataman è sempre stato un allenatore duro e ci ha abituati a dichiarazioni molto franche. Nelle scorse settimane aveva detto che avrebbe accettato con piacere una opportunità in NBA se fosse arrivata, salvo poi rinnovare con un triennale all’Efes, che ha portato alle Final Four di Eurolega quest’anno. Il tecnico turco, uno dei migliori d’Europa, ospite della trasmissione Jumpball sulla televisione greca, ha parlato del collega Zeljko Obradovic, libero dalla scorsa estate.

Secondo Ataman, Obradovic, 61 anni, meriterebbe un’opportunità come allenatore in NBA soprattutto perché, secondo lui, l’Eurolega e il basket europeo sarebbero ad un livello molto più alto della Lega americana.

Penso che Obradovic ora sia più rilassato, perché non ha il nostro stress di preparare le Final Four. Ha già vinto 9 volte l’Eurolega. Penso che proseguirà le sue vacanze o forse qualcuno in NBA capirà che ora l’Eurolega, il basket europeo in generale, è molto meglio del loro. Magari chiameranno qualche coach europeo in NBA. Obradovic meriterebbe di iniziare una carriera in NBA e potrebbe anche aprire le porte a noi, coach europei di successo, per essere scelti in NBA. È tempo che gli allenatori europei vadano in NBA, non solo i giocatori.