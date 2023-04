Ergin Ataman è sempre più vicino al Panathinaikos: il primo acquisto sarà Mitrou-Long?

L’Efes di Ergin Ataman è apparso a fine ciclo in questa stagione, dopo due EuroLeghe vinte consecutivamente i turchi non si sono nemmeno qualificati per i Playoff. Il coach turco potrebbe lasciare il club in estate, qualcosa di cui si sta parlando ormai almeno da qualche settimana. Ed ora è stato lui stesso a confermare l’interesse del Panathinaikos, una delle peggiori squadre di questa EuroLega con tanta voglia di riscatto.

“È vero che sto parlando col Panathinaikos e posso dirvi che ho buone sensazioni.” – ha commentato Ataman a Live Sports – “Se lasciassi l’Efes, il Panathinaikos sarebbe la mia prima scelta. Presto darò una risposta all’offerta che mi hanno fatto”. Il coach ha allenato tante big d’Europa finora, ma mai in Grecia.

Anche il suo agente, Misko Raznatovic, ha confermato le voci: “Sapete che la proprietà del Panathinaikos ha passione, proprio come Ataman. Penso che sia un buon match, se dovesse succedere porterebbe grandi cose al basket greco ed europeo”. In effetti il proprietario del club, Dimitris Giannakopoulos, è un personaggio parecchio vulcanico. Chissà come convivrebbero lui e Ataman, eventualmente…

E anche se la stagione è ancora in corso, iniziano subito i primi rumors di mercato del potenziale Panathinaikos di Ataman. Secondo il greco Sport24, tra i giocatori che interessano ai biancoverdi per la prossima stagione ci sarebbe anche Naz Mitrou-Long, da due anni in Serie A e visto in questa stagione a Milano. La point guard canadese starebbe anche per prendere il passaporto ellenico in virtù delle origini di sua madre, il che renderebbe ancora più facile un suo approdo ad Atene.