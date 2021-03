Ergin Ataman è stato squalificato dall’Eurolega per una partita

L’Eurolega ha inflitto una squalifica di una partita a Ergin Ataman, coach dell’Efes, per le sue proteste nei confronti degli arbitri al termine dell’ultima gara persa nel finale contro il Bayern Monaco, come riportato da Donatas Urbonas. L’allenatore turco non sarà quindi in panchina per la partita di questa settimana, in trasferta contro il Panathinaikos.

Ergin Ataman has been sanctioned with a temporary disqualification of one game for actions that represent a lack of respect towards the officiating crew on the occasion of its away game against Bayern of the Euroleague Basketball Disciplinary Code. He'll miss the Efes – PAO game.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) March 22, 2021