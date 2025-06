Ergin Ataman FURIOSO dopo Gara-2: “Urlare ‘Turchia vaffanc**o’ è razzismo!”

Il Panathinaikos ha perso Gara-2 di finale contro l’Olympiacos e ora la serie è sull’1-1. Il derby di Atene è stato ancora una volta ricco di polemiche, soprattutto fuori dal campo: prima della partita infatti Dimitris Giannakopoulos è stato cacciato dal palazzetto del Pireo e avrebbe anche rischiato l’arresto. Il presidente del Panathinaikos non è stato l’unico a perdere le staffe, come spesso accade quando si affrontano le due grandissime rivali greche. Ergin Ataman, espulso nel corso della gara, dopo il match ha accusato i tifosi dell’Olympiacos di razzismo per aver cantato “Turchia vaffanc**o!”.

“È un circo! Non è uno sport in questa arena. C’è stato anche del razzismo in campo: potete dire ‘Panathinaikos vaffanc**o!’ ma non ‘Turchia vaffanc**o!’. Questo è il motivo del mio secondo tecnico. Ciò che hanno fatto all’inizio della partita verso la famiglia del nostro presidente Giannakopoulos non può esistere nel mondo dello sport. Sono dei bastardi, è tutto. L’Olympiacos ha giocato in modo aggressivo, e hanno tirato 33 liberi contro i nostri 17. Ma ora vedremo ad OAKA, la serie continua” ha detto Ataman, lamentandosi anche dell’arbitraggio.