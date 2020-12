Ergin Ataman: “Noi torniamo da Mosca e Milano è già a Istanbul da 3 giorni”

Quello di Ergin Ataman, coach dell’Efes Istanbul, è stato un pre-partita leggermente polemico in vista della sfida di stasera contro l’Olimpia Milano. Dopo i complimenti agli avversari e ad Ettore Messina, il coach turco ha definito “incomprensibile” la scelta del calendario da parte dell’Eurolega.

In particolare, l’Efes è tornato nelle scorse ore dalla trasferta di Mosca, dove martedì ha affrontato il CSKA, mentre Milano, avendo giocato contro i “cugini” del Fenerbahçe, si trova già a Istanbul da 3 giorni ed ha quindi dovuto affrontare un viaggio in meno nonostante sia la squadra in trasferta. “Nel doppio turno di Eurolega è incomprensibile che noi torniamo il giorno prima da Mosca per giocare in casa contro Milano, che invece si trova a Istanbul da 3 giorni” ha detto Ataman a BasketDergisi.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.