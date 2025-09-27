Ergin Ataman risponde agli sfottò di Schroder: “Umiltà più importante della performance. I coach NBA dovrebbero pensare che…”

Prima della finale dell’Europeo di tre settimane fa tra Germania e Turchia era nata una sorta di rivalità tra Dennis Schroder ed Ergin Ataman. Alla vigilia della gara infatti il coach della Turchia aveva dichiarato in maniera audace, senza un pizzico di scaramanzia, che sarebbe stata la sua squadra a vincere e che lui “avrebbe agitato i pugni in aria” come fa sempre quando conquista un trofeo. Alle parole di Ataman aveva appunto risposto Schroder, con un approccio più calmo: “Pensiamo solo a noi stessi. So qual è la sua strategia, gli ha portato risultati e va bene così. Ma il nostro obiettivo è restare uniti, competere e provare a portare il trofeo a casa”.

Diplomazia che è poi andata a farsi benedire dopo il successo della Germania. Sul pullman tedesco, al termine della finale, Schroder è stato infatti ripreso mentre derideva la scelta della FIBA di premiare Ataman come miglior allenatore del torneo: “Ataman? Andasse a farsi fot***e! Miglior allenatore? Il mio c**o!”. Video subito pubblicato sui social e circolato ovunque nel mondo del basket.

Ora che Ataman è tornato ad essere l’allenatore del Panathinaikos, intervistato dal turco S Spor, ne ha approfittato per rispondere a Schroder criticandone l’attitudine e avvertendo i coach NBA. “È un buon giocatore, ma non voglio commentare i suoi problemi di personalità. Per me leadership, umanità e un approccio umile sono più importanti di una buona performance. Schroder non deve scusarsi con me, ognuno ha le sue opinioni e non mi interessa. Ma quando firmo un giocatore, la prima cosa che guardo è la sua personalità. La Germania ha vinto una partita che pensavano di aver perso, per questo i giocatori erano sovraeccitati. In questo video Schroder mostra anche un problema di personalità oltre all’esaltazione per la vittoria. Non sono un grande fan di questa lacuna, la attribuisco alla giovane età. I coach NBA dovrebbero pensare che si tratta di un giocatore che milita in una squadra diversa ogni anno, questo già dimostra la sua situazione“ ha dichiarato Ataman.

Nella sua carriera, Dennis Schroder ha giocato con Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Golden State Warriors e Detroit Pistons, firmando quest’estate con i Sacramento Kings.