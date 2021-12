Ergin Ataman vuole un allenamento punitivo per l’Efes, ma è costretto a cancellarlo

Non devono essere stati dei momenti semplici per i giocatori dell’Efes negli spogliatoi dopo la sconfitta di oggi contro il Gaziantep. I campioni d’Europa in carica sono usciti sconfitti 83-93 contro la squadra turca, che occupa il quinto posto in classifica. Secondo quanto scritto da Emiliano Carchia, Ergin Ataman voleva punire i propri giocatori con un allenamento organizzato per questa sera, la sera di Natale.

Per fortuna degli atleti, in loro soccorso è arrivato il contratto collettivo di Eurolega, l’EFA. Le squadre di Eurolega non possono infatti allenarsi dopo aver giocato una partita nello stesso giorno, per motivi di salute e sicurezza. L’allenamento è stato quindi subito cancellato. Shane Larkin, Vasilije Micic e tutti gli altri sono quindi “salvi” e possono festeggiare il Natale coi propri cari, anche se avere a che fare con Ataman nei prossimi giorni non sarà semplice.

According to collective agreement (EFA), practices are not allowed on the same day after a game for EuroLeague teams. Therefore, Anadolu Efes practice has been cancelled, I am told. https://t.co/BR8C5t78Oj — Emiliano Carchia (@Carchia) December 25, 2021