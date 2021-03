Erik Spoelstra crede che Nikola Vučević sia un moderno Dirk Nowitzki

Questa notte gli Orlando Magic hanno vinto contro i Miami Heat ed Erik Spoelstra è rimasto così colpito dalla prestazione di Nikola Vučević, tanto che ha definito il versatile big man l’interpretazione moderna di Dirk Nowitzki.

In his postgame comments tonight, Heat coach Erik Spoelstra had high praise for Magic All-Star Nikola Vucevic. "It feels like you're looking at the modern-day Dirk Nowitzki," Spoelstra said.

