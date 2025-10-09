spoelstra usa

Erik Spoelstra sostituirà Steve Kerr sulla panchina di Team USA

Erik Spoelstra sostituirà Steve Kerr sulla panchina di Team USA

Erik Spoelstra sta per iniziare un capitolo nuovo e affascinante della sua carriera: quello da capo allenatore di Team USA. È una notizia che segna il passaggio dalla dimensione “NBA” a quella “globale”, con sfide e responsabilità diverse, per il coach dei Miami Heat che comunque manterrà ovviamente il suo incarico in NBA.

Spoelstra è in procinto di succedere a Steve Kerr come allenatore della Nazionale a stelle e strisce, per guidare il ciclo che culminerà con la FIBA World Cup 2027 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il passaggio del testimone è visto come “naturale”, dato che Kerr stesso ha svolto un percorso simile: da assistente a capo allenatore. Spoelstra è stato proprio al fianco di Kerr nel 2023 e nel 2024, vincendo l’oro olimpico a Parigi.

Questa scelta risponde anche ad un’esigenza di continuità. Da quando Team USA ha subito una sconfitta clamorosa alle Olimpiadi del 2004, si è perseguita l’idea che ogni ciclo tecnico (World Cup + Olimpiadi) debba essere guidato da una figura stabile ma non eterna: Krzyzewski ha gettato le basi, Popovich ha consolidato, Kerr ha raccolto e ora Spoelstra è chiamato a portare avanti il disegno.

Nella sua carriera, Erik Spoelstra ha sempre allenato solo i Miami Heat: prima come vice, dal 1997 al 2008, e poi come head coach dal 2008 in poi, vincendo così due titoli NBA.

