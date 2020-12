Oltre a fare le proprie previsioni su chi vincerà il titolo, su chi sarà il prossimo MVP e a dare i giudizi sul mercato, i general manager delle franchigie NBA hanno pronosticato anche chi sarà il miglior coach della stagione alle porte.

Il percorso dei Miami Heat nella bolla di Orlando deve essere rimasto impresso a molti di loro, tanto che il 46% dei gm ha indicato Erik Spoelstra come favorito assoluto per il titolo di Coach of the Year. Al secondo posto, staccatissimo, il sempreverde Gregg Popovich (18%), poi Brad Stevens dei Boston Celtics (11%) e pochissimi voti sia per Rick Carlisle dei Mavericks sia per Steve Kerr degli Warriors.

