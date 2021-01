Grazie alla vittoria per 113-107 ottenuta ai danni dei Detroit Pistons, Erik Spoelstra ha messo in archivio il successo numero 657 sulla panchina dei Miami Heat.





In questo modo ha superato Phil Jackson per numero di vittorie ottenute con una singola franchigia, dato che Coach Zen con i Chicago Bulls si fermò a 657. Jackson, però, continua a occupare il quarto posto di questa speciale graduatoria con 728 vittorie alla guida dei Lakers mentre Spoelstra, diventato sesto, potrebbe presto portarsi in quinta posizione, essendo a -10 dallo score fatto registrare da Red Holzman con i New York Knicks.





Praticamente irraggiungibile, almeno per qualche anno, il podio, sul cui gradino più alto c’è Gregg Popovich a quota 1455 vittorie (and counting) con i San Antonio Spurs, poi Jerry Sloan a 1223 con gli Utah Jazz e Red Auerbach (885) con i Boston Celtics.

