Ersan Ilyasova firmerà un contratto con gli Utah Jazz

Finora in questa stagione non era mai sceso in campo, tagliato durante la offseason dai Milwaukee Bucks e rimasto free agent, ma nelle prossime ore Ersan Ilyasova firmerà un nuovo contratto fino al termine della stagione con gli Utah Jazz, andando ad allungare le rotazioni della franchigia che al momento ha il miglior record NBA. Il turco, 33 anni, ha segnato 6.6 punti di media con i Bucks nella passata stagione.

Free agent forward Ersan Ilyasova is signing a deal with the Utah Jazz for the rest of the season, sources tell ESPN. He's currently completing Covid testing protocol before he's cleared to sign his deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 9, 2021