Esclusione Trapani Shark, come cambia la classifica di LBA e chi va alle Final Eight?

La Trapani Shark è stata ufficialmente esclusa nel pomeriggio dal campionato di Serie A, all’indomani della 15° giornata che l’ha vista sconfitta nella farsa del PalaShark contro Trento. Siccome il Giudice Sportivo ha decretato anche l’annullamento delle partite già disputate dai siciliani, anche la classifica ha subito dei cambiamenti. In particolare, le squadre che avevano vinto contro Trapani si sono viste sottrarre due punti: parliamo di Derthona, Varese, Sassari, Virtus Bologna e appunto Trento.

È quindi cambiata la classifica di Serie A, particolarmente significativa a questo punto della stagione per via della qualificazione alle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio. A farne le spese è stata Trento, che da 14 punti è scesa a 12, scivolando fuori dalla griglia della Coppa Italia. La classifica avulsa vede infatti Napoli 7° e Udine 8° classificata, davanti a Cremona e Trento seppur a pari punti.

Perdono punti anche Derthona, che rimane 5°, Virtus Bologna, sempre prima ma a pari punti con Brescia, Varese e Sassari che vengono entrambe risucchiate nella lotta salvezza. La buona notizia per questi club è che ora la retrocessione in A2 sarà soltanto una: la zona salvezza vede proprio Varese e Sassari a 10 punti, Reggio Emilia a 8, Treviso e Cantù a 6.

Foto: LBA