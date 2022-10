Esordio di pochi secondi per Simone Fontecchio, i Jazz vincono

Gli Utah Jazz hanno iniziato la stagione alla grande, per essere una squadra che in estate ha smantellato il roster con l’obiettivo del rebuilding. La franchigia di Salt Lake City ha battuto nettamente, 123-102, i più quotati Denver Nuggets.

Alla fine della gara c’è stato (poco) spazio anche per il nostro Simone Fontecchio, che ha così esordito ufficialmente in NBA. L’azzurro è rimasto in campo solo per 56 secondi, nel garbage time, senza collezionare alcuna voce statistica se non un +4 di plus/minus.

È ovviamente solo l’inizio, Fontecchio con pazienza probabilmente avrà le sue chance più avanti, per ritagliarsi un ruolo più importante nei Jazz.