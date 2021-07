Esordio shock per Team USA che viene annientato da una Francia perfetta

FRANCIA – USA 83-76



(15-22, 22-23, 25-11, 21-20)

Prima giornata di basket olimpico che si chiude con la strepitosa vittoria della Francia che piegano gli uomini di Coach Popovich conducendo una gara pressochè perfetta. Inizio con qualche piccola difficoltà per i Galletti che sono costretti subito a rincorrere gli Usa con i canestri di Durant e Tatum; tuttavia l’attacco americano è spesso e volentieri scriteriato e confuso con bassissime percentuali dal campo permettendo quindi alla Francia di rimanere sempre attaccata al match supportata dalle splendide giocate di Fournier, Gobert e De Colo e all’intervallo il tabellone recita 37-45. La terza frazione si rivela letteralmente un flop per gli Stati Uniti che riescono a realizzare solamente 11 punti: la rimonta francese inizia con 2 triple consecutive di Fournier e successivamente con il canestro di Poirier che subendo anche il fallo va a siglare il libero che vale l’aggancio sul 52-52. Negli istanti finali di quarto salgono in cattedra anche De Colo e Heurtel che realizzando dalla lunga distanza aumentano il distacco sul 62-56. Gli USA subiscono il contraccolpo psicologico anche se negli istanti iniziali dell’ultimo quarto hanno un sussulto con Booker e soprattutto Holiday riportando nuovamente avanti gli Usa (65-72). Ma la Francia non è mai doma e con una grande reazione d’orgoglio riesce a ricucire tutto lo svantaggio portandosi addirittura sul +4 (72-76) grazie ancora una volta ad uno scatenato Fournier (MVP con 28 p.) coadiuvato dai soliti Gobert e De Colo. Nei minuti finali gli Usa (serata da incubo al tiro, con solo il 37% dal campo) sono costretti al fallo sistematico ma la Francia si dimostra glaciale anche a cronometro fermo e può così festeggiare la vittoria al debutto olimpico.

FRANCIA: Lukawu Kongbo 2, Heurtel 5, Batum 5, Yabusele 6, Fournier 28, De Colo 13, Gobert 14, Cornelie 0, Fall 7, Nitilikina NE, Poirier 3, Albicy NE. Coach V. Collet

USA: Johnson 0, Lavine 8, Lillard 11, Durant 10, Middleton 0, Tatum 9, Mcgee 2, Holiday 18, Adebayo 12, Green 2, Booker 4, Grant NE. Coach: G. Popovich

