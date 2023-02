ESPN ha messo Bronny James in Top 10 per il Draft 2024

Ancora non si conosce il futuro di Bronny James, che sta per terminare il proprio percorso liceale a Sierra Canyon. Il figlio di LeBron dovrà a breve sciogliere le riserve sul college che andrà a frequentare dall’anno prossimo, con l’obiettivo di giocare in NBA il prima possibile, possibilmente in squadra con suo padre. Qualche settimana fa LeBron aveva dichiarato che Bronny avrebbe potuto scegliere sostanzialmente qualsiasi università. Al momento le più gettonate sembrano essere Oregon, Ohio State e USC.

Ma parlando di NBA, fino a pochi mesi fa si credeva che Bronny rischiasse addirittura di rimanere undrafted nel 2024. Le quotazioni del classe 2004 sono però rapidamente salite, prima ad una chiamata a inizio secondo turno e ora, secondo il Mock Draft di ESPN, addirittura in Top 10. Secondo l’esperto Jonathan Givony, Bronny James sarebbe già il miglior difensore perimetrale della classe 2024, con un buon playmaking e un ottimo tiro. Insomma, buon sangue non mente…

Bronny James is now a projected top-10 pick thanks to the significant jump he's made at Sierra Canyon, developing into arguably the best perimeter defender in his class while making strides with his shooting and playmaking . Full 2024 mock draft on ESPN: https://t.co/Cw5AcgxiKy pic.twitter.com/4DNo1TOtDx

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 22, 2023