ESPN manda in Italia il suo uomo-Draft per Gabriele Procida

Ospite speciale al Pala Leonessa per la sfida fra Brescia e Cantù.

A bordo campo c’era anche Mike Schimtz, uno dei maggiori esperti mondiali del Draft NBA. L’inviato di ESPN ha iniziato un tour in Europa per osservare da vicini i prospetti più interessanti.

È stato a Strasburgo per la sfida con Nanterre, dove giocava anche il 2002 Jayson Tchicamboud. Tappa successiva proprio in Italia, a Brescia, per osservare da vicino Gabriele Procida. Un’altra soddisfazione per il giocatore dei brianzoli, sempre più nell’orbita della NBA.

Made it to Brescia, Italy to watch 6-7 Italian wing Gabriele Procida. The 18-year-old is having an excellent season for Cantu in the Italian 1st division. Fluid athlete who can shoot it on the move: 41% from 3 on 75 attempts so far this season. pic.twitter.com/gnnhQ7pGYX

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) April 14, 2021