ESPN trasmetterà sin da subito l’EuroLega negli Stati Uniti

Gli appassionati di basket negli Stati Uniti potranno vedere i momenti più emozionanti dell’EuroLega poiché la piattaforma ESPN si è assicurata i diritti per lo streaming di tutti i playoff 2022-2023 e delle Final Four di Turkish Airlines Euroleague, nonché dell’intera annata 2023-2024.

La principale competizione europea di basket ritorna su ESPN, che trasmetterà tutti i playoff e le partite delle Final Four della stagione in corso su ESPN 3.

La Turkish Airlines EuroLeague è nel mezzo della fase più intensa della stagione con la serie di playoff al meglio delle cinque tra Olympiacos e Fenerbahce Beko Istanbul, AS Monaco e Maccabi Playtika Tel Aviv, e Real Madrid e Partizan Belgrado. L’FC Barcelona è già passato alle Final Four. I vincitori giocheranno le Final Four dal 19 al 21 maggio a Kaunas, in Lituania, dove l’ultima squadra in piedi sarà il nuovo campione di EuroLeague e alzerà il trofeo.

“Sono lieto che tutti gli appassionati di basket statunitensi avranno la possibilità di guardare tutte le partite di EuroLeague sulla piattaforma di ESPN”, ha dichiarato Alex Ferrer Kristjansson, Senior Director Marketing e Comunicazione di Euroleague Basketball. “La globalizzazione è una pietra miliare per la crescita del mercato sportivo in generale e del basket in particolare. Siamo fiduciosi che tutti i fan del basket statunitense apprezzeranno la diversità delle nostre storie e l’esperienza che l’EuroLega offre durante l’intera stagione”.

L’accordo con ESPN è un altro passo avanti nella strategia dell’EuroLega per espandere la sua portata al di fuori delle sue frontiere paneuropee.

Leggi anche: Pau Gasol sui ‘naturalizzati’: “Le regole esistono per un motivo!”