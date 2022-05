Espulsione di Draymond Green: la reazione del mondo NBA

Ieri sera, nel primo tempo di Gara-1 contro i Grizzlies, Draymond Green è stato espulso con un Flagrant 2 per un fallo su Brandon Clarke. La stella dei Golden State Warriors ha prima colpito in faccia Clarke mentre cercava di tirare e poi lo ha trascinato a terra tenendolo per la maglietta. La decisione arbitrale è stata molto pesante e subito discussa, soprattutto sui social. Un Flagrant 1 sembrava scontato, ma l’espulsione a molti è sembrata eccessiva. Tra questi, anche numerose stelle NBA che stavano guardando la partita. Donovan Mitchell, Trae Young, Damian Lillard e Darius Garland, insieme a molti altri, hanno twittato a riguardo.

We gotta have better context with these rules man.

Ovviamente anche la madre di Green, Mary Barbers, non ha gradito la chiamata arbitrale e ha twittato: “Non riesco ancora a credere a quel fischio contro Draymond! Stava cercando di fare la cosa giusta! Se fosse stato un fallo davvero cattivo, la faccia di Clarke avrebbe colpito il parquet!”.

I still can’t believe that CALL on @Money23Green! Trying to do the right thing! If that was blatant his face would have hit the floor! #REFSSUCK

— Mary B (@BabersGreen) May 1, 2022