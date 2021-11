“Eternals” della Marvel sa già che Zach LaVine rinnoverà con Chicago?

Il front office dei Chicago Bulls ha fatto tutto il possibile per invogliare Zach LaVine a firmare nuovamente con loro la prossima estate, coinvolgendo Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Alex Caruso e Nikola Vucevic, mettendo su una squadra vincente attorno all’All-Star. Tuttavia, altre squadre sperano che l’ottimo inizio di stagione di Chicago svanisca e LaVine – un free agent senza restrizioni in offseason – decida di volere una nuova casa.

L’ultimo film di successo della Marvel, “Eternals”, sa già che LaVine rinnoverà con i Chicago Bulls? Le persone che hanno visto il film dicono che un personaggio in una scena ambientata a Chicago indossa una maglia numero 8 dei Bulls.

Believe I just spied a Zach LaVine jersey in Eternals. #BullsAreBack — Jason Patt (@Bulls_Jay) November 5, 2021

Non siamo sicuri che anche l’aggiunta di Spiderman al roster possa far vincere ai Bulls il titolo nei prossimi anni, ma i fan possono sognare. E quei fan possono sognare che l’Universo Marvel di Eternals abbia ragione sul futuro di Zach LaVine. Ci sono anche 201 milioni di dollari per cui LaVine potrebbe voler rifirmare con Chicago la prossima estate.

Vediamo se la Marvel sa davvero cose che noi semplici appassionati non possiamo immaginare, tipo Zach LaVine ancora con i Chicago Bulls.

