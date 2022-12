Eterno Al Horford, rinnovo pluriennale con i Boston Celtics

Al Horford resterà ancora ai Boston Celtics.

La franchigia biancoverde che sta dominando la regular season si muove anche sul mercato. I Celtics hanno deciso di blindare Al Horford, trovando l’accordo per il rinnovo del suo contratto, in scadenza al termine di questa stagione.

Horford ha firmato un nuovo contratto biennale per le prossime due stagioni, durante le quali guadagnerà complessivamente 20 milioni di dollari. Arriverà a giocare con i Celtics fino all’età di 39 anni. In caso di cessione, Boston dovrà corrispondergli un incentivo. Una mossa importante per la franchigia guidata da Brad Stevens che proverà a dare l’assalto al titolo con il suo veterano che al momento sfiora il 50% di media nel tiro da tre punti.

Boston Celtics center Al Horford has agreed on a two-year, $20 million contract extension that ties him to the franchise through his 39th birthday, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/10v0FHqIIU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2022