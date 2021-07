Eterno Daniele Cavaliero: un’altra stagione con Trieste

Allianz Pallacanestro Trieste comunica con soddisfazione di avere rinnovato il proprio accordo con Daniele Cavaliero, che vestirà la maglia biancorossa anche nel campionato LBA 2021-2022, arrivando così a sei stagioni consecutive disputate a Trieste.

“I cambiamenti devono appoggiarsi su forti pilastri, e devono mantenere delle solide radici – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci – Così si legge la nostra scelta, così si legge il ruolo che Daniele rivestirà in questa stagione di forte innovazione e impatto. Daniele Cavaliero per noi è questo: un uomo capace di trasmettere i valori dello spogliatoio agli atleti che condividono con lui il campo, una bussola che ci ricorda il percorso fatto fin qui e conferisce l’umiltà e la forza per guardare al futuro partendo dalle nostre radici. Sono certo che saprà ricoprire il suo ruolo dentro e fuori dal campo con la consueta professionalità, con l’amore per la maglia, per i tifosi e la nostra città”.

Cavaliero ha chiuso la stagione 2020/2021 con 15 minuti di permanenza media sul parquet mettendo a referto 4 punti a partita. Con percentuali oltre al 50% da 2 punti e oltre al 30% dall’arco, Daniele si è reso protagonista in molte delle sfide che hanno incendiato la stagione della Pallacanestro Trieste. L’esperienza nella gestione della pressione della gara e l’affidabilità palla in mano lo rendono un elemento prezioso nel roster di coach Franco Ciani.

“Ho lavorato affinché Daniele avesse il suo ruolo in questa squadra – le parole di Ciani – perché ritengo sia un patrimonio importante per la prossima stagione. Oltre alle indubbie doti tecniche sono sicuro che con la sua capacità di leadership saprà essere un esempio determinante per i suoi compagni di squadra. Sono certo che anche il nostro pubblico sarà felice di questa scelta quanto lo sono io”.