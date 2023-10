Eterno David Logan, MVP del turno di campionato a 41 anni

Quella in corso sarà l’ultima stagione di David Logan. Ma a giudicare dall’avvio, il giocatore americano avrebbe ancora molto da dare.

Una vera e propria eterna giovinezza per il giocatore di Scafati, capace di trascinare la Givova alla vittoria 85-77 su Pistoia. Per Logan 29 punti in 29 minuti di utilizzo con 5/7 da due e 6/9 da tre, compresa la tripla che ha chiuso il match nel finale. Prestazione eccezionale, specialmente se si pensa che l’autore ha la veneranda età di 41 anni. Una prova apprezzata dagli appassionati che sui canali social di LBA lo hanno votato in massa come MVP del terzo turno di regular season.

Nelle due giornate precedenti i premi erano andati a Willie Cauley-Stein di Varese e Tariq Owens di Napoli.