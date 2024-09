Ethan Happ, Ben Lammers o Alen Omic: Scafati pronta al colpaccio!

La Givova Scafati è alla ricerca di un centro da starting-five dopo il taglio di Amida Brimah.

La scelta ricadrà su un profilo di gran spessore.

Si parla, nel particolare, di Ethan Happ, Ben Lammers e Alen Omic.

Happ è una vecchia conoscenza della LBA, avendo vestito qualche anno fa le maglie di Cremona, Fortitudo Bologna e Dinamo Sassari, terre in cui ha lasciato un gradito ricordo. Nelle ultime due stagioni si è confermato in LIGA con Breogan prima e Gran Canaria poi (franchigia con cui ha disputato anche l’Eurocup). Sarebbe un colpo di dimensioni importanti per il club di Longobardi.

Ben Lammers, come Happ, ha giocato a Gran Canaria l’anno scorso e ad oggi è free agent. Una stagione ad Alba Berlino gli ha fatto collezionare diverse presenze in Eurolega, motivo per cui anch’egli rappresenterebbe un innesto di ottimo curriculum.

Il terzo opzionato è Alen Omic, ex Milano (2019), veterano del basket europeo con oltre 16 anni di militanza in giro per l’Europa con maglie importanti (Efes, Malaga, Joventut, Stella Rossa tra le altre), autore di una stagione da oltre 12 punti di media e 11 rimbalzi a partita con i Metropolitans 92 (serie A francese) nel 2023/2024.

Uno tra questi, con stragrande probabilità, sarà il nuovo centro di Scafati per il prossimo anno.

Leggi anche: Porte girevoli in casa Scafati: Tolbert verso il taglio, a rischio anche coach Nicola?