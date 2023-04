Ettore Messina conferma: allenerà Milano anche il prossimo anno

Nonostante la fin qui molto negativa stagione dell’Olimpia Milano e le sirene degli Utah Jazz, Ettore Messina rimarrà sulla panchina biancorossa anche la prossima stagione. Messina lo ha confermato nelle scorse ore, in un’intervista a Rai Sport.

“Assolutamente, rimarrò anche nella prossima stagione. Continueremo insieme con grande fiducia. Abbiamo già fatto delle buone cose, credo che ne faremo altre in futuro.” – ha dichiarato il coach, che è anche presidente di Milano – “Di sicuro non possiamo essere felici con la nostra stagione in EuroLega, ma solo una squadra può vincere la competizione e alcune volte la gente non lo capisce. Se solo uno può vincere, non vuol dire che tutti gli altri non hanno idea di ciò che fanno”.

Foto: Olimpia Milano