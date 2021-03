Ettore Messina dedica la qualificazione di Milano a Giorgio Armani

L’Olimpia Milano è riuscita a qualificarsi ai playoff di EuroLega ed Ettore Messina ha dedicato il successo a Giorgio Armani e a Leo Dell’Orco.

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Belgrado: “Venivamo da un paio di sconfitte dure in EuroLeague, per cui è incredibile il modo in cui i ragazzi hanno giocato questa partita, in termini di energia e fiducia. Ad un certo punto nel secondo tempo avevamo 24 assist e una palla persa a dimostrazione di quanto eravamo pronti. Sono orgoglioso di questa reazione. Adesso possiamo goderci un po’ di più le ultime due partite e provare ad avere la migliore posizione possibile e naturalmente speriamo di riavere presto Malcolm Delaney, che è infortunato e sta recuperando dall’infortunio”.

Così ha commentato la qualificazione ai playoff: “Per noi è un risultato bellissimo, siamo felici di averlo raggiunto attraverso una stagione in cui siamo stati quasi sempre tra le prime quattro e vinto su campi importanti. Nei playoff cercheremo di fare del nostro meglio con serenità. Noi come staff, squadra, io personalmente siamo felici soprattutto per il Sig, Armani, la sua famiglia e il Sig. Dell’Orco, che ci sono sempre stati vicini e ogni giorno ci trasmettono entusiasmo nel sostenerci in questa loro avventura al timone dell’Olimpia”.

Bellissime parole di Messina nei confronti del proprietario di Milano, Giorgio Armani.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

