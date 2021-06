Ettore Messina dopo Gara-3 contro la Virtus: “Deficit di energia evidente”

È stato un Ettore Messina quasi rassegnato, quello presentatosi in conferenza stampa dopo Gara-3 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. La sua squadra è sotto 0-3 nella serie di finale ed è ad un passo dalla sconfitta, che potrebbe già arrivare venerdì in caso di sweep. Queste le parole dell’allenatore di Milano, riprese nel comunicato ufficiale della società meneghina:

Complimenti a loro per la prestazione e la continuità che hanno avuto, ma ringrazio anche i miei giocatori per avercela messa tutta, hanno speso davvero fino all’ultima goccia di sudore. Proveremo a riguardare il filmato, a capire cosa possiamo fare, cercheremo di ritrovare energie anche se in questo momento fatico a immaginare dove possano essere. Li lasceremo tranquilli e cercheremo di fare qualcosa per allungare la serie.

Non voglio dire che hanno vinto, ma sul 3-0 mentre noi diamo una sensazione, che è reale, di fare una fatica enorme nelle condizioni in cui siamo, è lampante quale sia la situazione. Ci proveremo, in fondo è sempre una partita di basket e si proverà sempre a trovare il modo di spuntarla, ma in questo momento è chiaro che esiste un deficit di energia fisica e nervosa piuttosto evidente. Loro sono stati bravi a ricompattarsi dopo mesi complessi, e questo è un merito che bisogna riconoscere a Djordjevic, ai giocatori, alla società, perché non era da tutti.