Ettore Messina è il Re della difesa di EuroLega: nessuno meglio di lui nel tenere gli avversari sotto i 60 punti

Ettore Messina non l’ha mai nascosto: la difesa è l’arma chiave delle sue squadre. A Milano ci ha messo un po’ di tempo ma alla fine è riuscito a ottenere una squadra con una grandissima applicazione difensiva. Non è stato un percorso semplice, ci sono stati vari dossi e buche, ma adesso i meneghini sono alla terza vittoria di fila in EuroLega con gli avversari che non superano i 60 punti segnati.

Ma è la prima volta che si registra questo dato? No, però non accadeva da 10 anni quando Milano e il Barcelona si fermarono a tre partite con gli avversari a meno di 60 punti subiti. Ma 3 in a row non sono il record assoluto di EuroLega perché il CSKA Mosca del 2005-2006, sempre allenato da Ettore Messina, riuscì a vincere 4 match di fila con gli avversari che non mettevano a referto più di 60 punti.

As requested by @mariocastelli, longest streaks in the #EuroLeague where team held opponents under 60 points: 2005-06 🇷🇺 CSKA: 4 games in a row

2021-22 🇮🇹 Milan: 3 👈

2004-05 🇹🇷 Efes: 3

2005-06 🇷🇺 CSKA: 3

2008-09 🇷🇺 CSKA: 3

2011-12 🇪🇸 Barca: 3

2011-12 🇮🇹 Milan: 3 — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) February 1, 2022

Naturalmente, come scritto sopra, questi risultati non sono casuali perché sono il frutto del lavoro di lunghissime sedute in palestra. Domani l’Olimpia Milano di Ettore Messina affronterà al Mediolanum Forum di Assago il Fenerbahce Beko Istanbul di Nando De Colo e Achille Polonara. Sarà difficile tenere anche loro sotto i 60 punti realizzati però con il CSKA Mosca ce l’hanno fatta e c’è da dire che la squadra allenata da Sasha Djordjevic, che ha battuto Milano 4 a 0 in finale Scudetto quando sedeva sulla panchina della Virtus Bologna lo scorso giugno, non sta facendo benissimo in EuroLega, sono solo 10-10, e al momento non sarebbero qualificati nemmeno per la post season. Però segnano di media oltre 77 punti ad allacciata di scarpe…

Leggi anche: Cantù e Forlì, che beffa: in arrivo una deroga per gli stranieri no-vax?