Ettore Messina entra nella classe 2021 della Hall of Fame FIBA

C’è anche Ettore Messina nella classe 2021 della FIBA Hall of Fame. Il tecnico italiano dell’Olimpia Milano, vincitore dell’Eurolega per 4 volte, è stato annunciato poco fa tra i membri di quest’anno insieme a leggende come Detlef Schrempf, Panagiotis Giannakis e Chuck Dely.

Questa la lista completa dei giocatori e degli allenatori inclusi nella classe 2021:

Giocatori: Mathieu Faye (Senegal)

Hana Horakova (Czech Republic)

Stanislav Kropilak (Slovakia)

Oscar Moglia (Uruguay – posthumously)

Detlef Schrempf (Germany)

Penka Stoyanova (Bulgaria – posthumously)

Sergey Tarakanov (Russia)

Panagiotis Giannakis (Greece)

Haixia Zheng (China) Allenatori: Chuck Daly (USA – posthumously)

Tom Maher (Australia)

Ettore Messina (Italy)

Messina è appunto il decimo italiano ad entrare in questa speciale categoria dopo Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare Rubini, Pietro Reverberi, Decio Scuri, Aldo Vitale e Bogdan Tanjevic.

Nella sua carriera, Messina è stato due volte Coach dell’Anno in Eurolega, vinta 4 volte, miglior coach d’Europa nel 1998, ha vinto 6 volte il campionato italiano, 8 volte la Coppa Italia, 2 volte la Supercoppa Italiana e nel 2008 era stato inserito nella Hall of Fame italiana.

Da pochi giorni ha raggiunto i quarti di finale di Eurolega per la 19° volta su 21 partecipazioni.

