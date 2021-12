Ettore Messina: “Forse una riflessione sul protocollo va fatta…”

Ettore Messina ha parlato a Daniele Dallera de Il Corriere della Sera sulla situazione Covid-19 che purtroppo ha fortemente colpito l’Olimpia Milano.

Qui un estratto di quanto detto al quotidiano:

“Prima vorrei inquadrare la situazione. Tutto nasce dopo la partita di EuroLega col Real Madrid, lì evidentemente c’era qualche positività. Poi abbiamo fatto un viaggio impegnativo in pullman a Trieste, 5 ore andata e 5 ore ritorno, restando naturalmente a stretto contatto. Dopo la partita con Trieste abbiamo avuto i primi positivi. Qui subentra il pensiero “giocheremo-­non giocheremo”, all’incertezza del basket, si aggiunge l’ansia dei giorni di Natale, del poter stare o no insieme in famiglia. C’è chi è da solo, ha i parenti, fidanzate, compagne, i propri cari lontani, l’impossibilità quindi di unirsi per festeggiare il Natale”.