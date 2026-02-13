Ettore Messina ha spiegato il proprio nuovo ruolo nell’Olimpia Milano

In occasione della sua partecipazione al programma televisivo Federico Buffa Talks, in onda su Sky Sport, Ettore Messina ha fatto il punto sul suo ruolo attuale all’interno dell’Olimpia Milano dopo la recente transizione da capo allenatore a figura dirigenziale all’interno del club.

Messina, tra i tecnici più vincenti nella storia del basket europeo, ha spiegato come sia cambiata la sua quotidianità lavorativa rispetto al passato recente. “Da un punto di vista pratico, quello che sto facendo è un lavoro legato più all’altra funzione che avevo. Non mi occupo della squadra, ovviamente. Banalmente non vado all’allenamento. Viaggio poco con la squadra, vedo le partite in casa”, ha detto l’ex coach, sottolineando la volontà di concentrarsi su compiti più istituzionali e organizzativi.

Messina ha inoltre chiarito il tipo di rapporto con il nuovo staff tecnico guidato da Peppe Poeta, che ha preso la guida della prima squadra dopo le sue dimissioni, e con il resto dello staff: “Se e quando Peppe vuole fare due chiacchiere, faccio due chiacchiere con lui, ma solo se me lo chiede”.

Una parte significativa dell’intervista è stata dedicata anche alle prospettive più ampie del basket europeo, in particolare al progetto NBA Europe e al futuro dell’EuroLega. “Mi sto occupando tanto di questa questione per noi fondamentale per il nostro futuro, che è la possibile nuova Lega organizzata dall’NBA. Vedere dove stiamo andando nel frattempo con EuroLega”, ha spiegato Ettore Messina, evidenziando come i piani di espansione e riorganizzazione del panorama cestistico europeo siano attualmente al centro del suo lavoro. La figura del leggendario allenatore azzurro in questi mesi era stata accostata anche alla squadra che starebbe per nascere a Roma proprio in funzione di NBA Europe.