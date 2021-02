Ettore Messina: “I talenti individuali conteranno molto per la vittoria finale”

Prima della palla a due della finale di coppa Italia tra Olimpia Milano e Carpegna Prosciutto Pesaro, RaiSport ha intervistato il coach dei biancorossi Ettore Messina: “I nostri avversari hanno avuto poche ore per parlare di tattica, hanno giocato dopo di noi ma hanno entusiasmo e leggerezza, noi dobbiamo giocare molto bene per vincere, soprattutto all’inizio dove ieri siamo partiti contratti. Nelle partite secche come questa contano soprattutto i talenti individuali“.

Ai microfoni di RaiSport è intervenuto anche Gigi Datome, 3 volte campione della coppa di Turchia e ben 2 volte MVP: “La nostra squadra lavora per arrivare a giocare queste partite per alzare dei trofei, abbiamo fatto un bel percorso per arrivare fino a qua durante tutto il girone d’andata. E’ una finale e sarà una partita diversa, Pesaro ha dimostrato di essere una bella squadra con una bella anima“.

